Arrestato per droga liberato e di nuovo in manette | la Polizia ferma ancora il 35enne

Un uomo di 35 anni, noto alle forze dell’ordine, è stato nuovamente arrestato a Benevento per sostanze stupefacenti. Dopo un breve periodo di libertà, è stato fermato dalla Polizia di Stato, proseguendo così un iter che evidenzia le difficoltà nel contrasto al traffico di droga nella città. La vicenda sottolinea l’importanza di un’azione costante e mirata sul territorio.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nuovo arresto per droga a Benevento. Un 35enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato nuovamente tratto in arresto dalla Polizia di Stato dopo essere tornato in libertà solo pochi giorni prima. L’uomo era stato arrestato venerdì scorso nel corso di un’operazione antidroga condotta dalla Squadra Mobile di Benevento, diretta dal dirigente Flavio Tranquillo, e rimesso in libertà nella giornata di lunedì. Nella giornata di oggi, però, è scattato un nuovo provvedimento restrittivo a suo carico. Nel primo intervento, gli ispettori di Polizia avevano effettuato una perquisizione personale, nel corso della quale il 35enne era stato trovato in possesso di quattro pallini di cocaina. 🔗 Leggi su Anteprima24.it Leggi anche: Napoli Maddalena, 35enne sorpreso con droga: arrestato dalla Polizia Leggi anche: Polizia locale sempre in campo. Spacciatore in manette. Scatta il sequestro di droga Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. La lotta al narcotraffico? Una scusa. Trump non vuole la democrazia, ma il controllo del Venezuela (che resterà un narco-Stato); DROGA MANFREDONIA Cocaina a Manfredonia, accolta la tesi della difesa: pena sospesa, detenuto liberato; Cosa aspettarsi dal processo contro Nicolás Maduro. Arrestato due volte in un giorno - Lo hanno arrestato per due volte nello stesso giorno prima per droga e poi per violazione di un provvedimento di espulsione. rainews.it

Phil Rudd è stato arrestato (e poi liberato) per aver violato i domiciliari - Per Phil Rudd il mondo della musica in questo momento sembra decisamente lontano. virginradio.it

Droga nascosta in garage, arrestato 45enne a Siracusa. La Squadra Mobile ha sequestrato hashish, cocaina e materiale per il confezionamento. L’uomo è stato condotto nel carcere di Cavadonna, mentre proseguono le indagini. Tutti i dettagli nell’articolo s - facebook.com facebook

Spaccio a Caivano, droga in auto: arrestato pusher 25enne x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.