Armi sulla nave Capucine a Piombino la denuncia di Donne in Nero e M5s | No alla trasformazione di porti civili in hub di guerra

Il coordinamento Donne in Nero di Piombino e il M5S hanno denunciato l’arrivo della nave Capucine, un cargo maltese coinvolto nel trasporto di armamenti. La nave si trova nel porto di Piombino, sollevando preoccupazioni sulla possibile trasformazione dei porti civili in hub militari. La vicenda ha suscitato attenzione pubblica e richieste di chiarimenti sulla natura delle operazioni e sulla sicurezza del territorio.

