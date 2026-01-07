Arisa | Sono iscritta a un' app di incontri È una cosa innocua viene amplificata solo perché sono Arisa

Arisa, cantante e personaggio noto, ha condiviso di essere iscritta a un’app di incontri, sottolineando la sua spontaneità e autenticità. La sua sincerità e il carattere unico l’hanno resa una presenza familiare e apprezzata, anche nel contesto delle sue apparizioni pubbliche e future partecipazioni, come quella all’Ariston. Questa sua apertura mostra un lato più personale, lontano dalle immagini stereotipate, e conferma il suo stile autentico e diretto.

È la solita Arisa quella che tra qualche settimana ritroveremo sul palco dell'Ariston. Simpatica, contradditoria e sincera fino allo spasimo. Al punto da confessare, in un'intervista a Repubblica, di non capire se sia innamorata o meno, di sentirsi sola e anche di frequentare un'app di incontri.

Arisa si iscrive a un app di incontri: «Che male c’è? Oggi non capisco più se sono innamorata» - Lei è una veterana: lo ha vinto nel 2009 con Sincerità (Nuove proposte) e pure nel 2014 ... corriereadriatico.it

''Non sanno chi sono'': Arisa chiarisce il suo utilizzo dell'app di incontri a cui è iscritta - La cantante 43enne – che ha vinto Sanremo nella sezione Nuove Proposte con il brano ‘Sincerità’ nel 2009 e poi nella categoria Big nel 2014 con ‘Controvento’ – ha parlato della canzone che porterà tra ... gossip.it

Arisa: “Felice di chi sono, amo la solitudine. Le app di incontri, che male c’è Ci passo il tempo” x.com

