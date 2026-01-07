L’artista lucana si prepara al ritorno al Festival di Sanremo, dove porterà Magica favola. E intanto racconta del lavoro su se stessa, e che le ha insegnato a convivere con la solitudine. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Arisa: «Le app di incontri? Le uso anche per passare il tempo, esplorare, chiacchierare con persone che non sanno chi io sia»

Leggi anche: “Uso le app di incontri. Un danese mi piaceva, ma ero ‘sottona’. Mi piaceva troppo e io ero diventata esagerata, così mi ha lasciata perdere”: lo rivela Arisa

Leggi anche: Arisa «sottona» e perché usa le chat delle app di incontri. Le amicizie false con le altre cantanti e il complimento di Samuele Bersani

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Arisa «sottona» e perché usa le chat delle app di incontri. Le amicizie false con le altre cantanti e il complimento di Samuele Bersani; Arisa: “Felice di chi sono, amo la solitudine. Le app di incontri, che male c’è? Ci passo il tempo”; Arisa: Io sulle app di incontri? Che male c'è?; Arisa: Poche amiche nel mondo della musica. L'amore? Uso un'app di incontri.

Arisa è iscritta a una app di incontri: «È una cosa innocua, viene amplificata solo perché sono Arisa» - La cantante è certa che il fine ultimo di tutti sia l'amore, e chissà che non lo trovi online. iodonna.it