Ariccia precipita dal ponte | morta una donna

Una donna è deceduta dopo essere precipitata dal ponte monumentale di Ariccia. L’incidente è avvenuto intorno alle 6 del mattino, e sul posto sono intervenuti i soccorritori. Le cause dell’accaduto sono al momento in fase di accertamento. La vicenda ha suscitato attenzione nella comunità locale, mentre le autorità proseguono le indagini per chiarire le dinamiche dell’incidente.

Una donna è morta dopo essere precipitata dal ponte monumentale di Ariccia. A dare l'allarme, intorno alle 6.30 di mercoledì 7 gennaio, è stato un passante che l'ha notata, in piedi, a metà del ponte.L'uomo ha immediatamente contattato i soccorsi. Sul posto i vigili del fuoco, i medici del 118 e.

