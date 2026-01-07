Arezzo colpo a centrocampo Ionita in arrivo dalla Triestina
Arezzo si prepara ad accogliere Artur Ionita, centrocampista classe 1990 proveniente dalla Triestina. L’accordo sembra ormai definito, con il trasferimento prossimo alla conclusione. Ionita andrà a rinforzare il reparto mediano della squadra amaranto, contribuendo con la sua esperienza. La trattativa è in fase avanzata e, a breve, si attendono le comunicazioni ufficiali.
Si avvicina la fumata bianca per Artur Ionita. Il centrocampista, classe 1990, è ormai ai dettagli per il trasferimento in amaranto, dove andrebbe a rinforzare il reparto mediano. La trattativa si è sviluppata positivamente nell’ultima settimana e il moldavo è dato in arrivo a Rigutino già nei. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
