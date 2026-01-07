Arezzo colpo a centrocampo Ionita in arrivo dalla Triestina

Da arezzonotizie.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo si prepara ad accogliere Artur Ionita, centrocampista classe 1990 proveniente dalla Triestina. L’accordo sembra ormai definito, con il trasferimento prossimo alla conclusione. Ionita andrà a rinforzare il reparto mediano della squadra amaranto, contribuendo con la sua esperienza. La trattativa è in fase avanzata e, a breve, si attendono le comunicazioni ufficiali.

Si avvicina la fumata bianca per Artur Ionita. Il centrocampista, classe 1990, è ormai ai dettagli per il trasferimento in amaranto, dove andrebbe a rinforzare il reparto mediano. La trattativa si è sviluppata positivamente nell’ultima settimana e il moldavo è dato in arrivo a Rigutino già nei. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

arezzo colpo a centrocampo ionita in arrivo dalla triestina

© Arezzonotizie.it - Arezzo, colpo a centrocampo. Ionita in arrivo dalla Triestina

Leggi anche: L'Arezzo cerca due centrocampisti, sondaggio per Ionita. Ufficiali Arena e Coppolaro

Leggi anche: Napoli, possibile colpo a gennaio: arriva dalla Premier per il centrocampo

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Arezzo, il turco Gundoz nel mirino. Cutolo ora punta al centrocampista; L’Arezzo ora punta tutto su Ionita. Bucchi si affida alla sua esperienza; L' Arezzo cerca due centrocampisti sondaggio per Ionita Ufficiali Arena e Coppolaro; Arezzo, mercato in mediana: Ionita e De Boer in valutazione.

arezzo colpo centrocampo ionitaL’Arezzo ora punta tutto su Ionita. Bucchi si affida alla sua esperienza - È lui il primo obiettivo di Nello Cutolo per il centrocampo, che necessita, come affermato dallo stess ... lanazione.it

arezzo colpo centrocampo ionitaArezzo, il turco Gundoz nel mirino. Cutolo ora punta al centrocampista - Consegnare a Bucchi almeno un nuovo innesto a centrocampo prima della gara contro il Pontedera di domenica prossima. msn.com

L'Arezzo prova il colpo Zan Majer: sondaggio con il Mantova, la situazione - Il centrocampista classe 1992, Zan Majer, sembra destinato a lasciare il Mantova nella finestra di mercato di gennaio. tuttomercatoweb.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.