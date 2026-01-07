Arezzo si prepara ad accogliere Artur Ionita, centrocampista classe 1990 proveniente dalla Triestina. L’accordo sembra ormai definito, con il trasferimento prossimo alla conclusione. Ionita andrà a rinforzare il reparto mediano della squadra amaranto, contribuendo con la sua esperienza. La trattativa è in fase avanzata e, a breve, si attendono le comunicazioni ufficiali.

Si avvicina la fumata bianca per Artur Ionita. Il centrocampista, classe 1990, è ormai ai dettagli per il trasferimento in amaranto, dove andrebbe a rinforzare il reparto mediano. La trattativa si è sviluppata positivamente nell’ultima settimana e il moldavo è dato in arrivo a Rigutino già nei. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

© Arezzonotizie.it - Arezzo, colpo a centrocampo. Ionita in arrivo dalla Triestina

Leggi anche: L'Arezzo cerca due centrocampisti, sondaggio per Ionita. Ufficiali Arena e Coppolaro

Leggi anche: Napoli, possibile colpo a gennaio: arriva dalla Premier per il centrocampo

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Arezzo, il turco Gundoz nel mirino. Cutolo ora punta al centrocampista; L’Arezzo ora punta tutto su Ionita. Bucchi si affida alla sua esperienza; L' Arezzo cerca due centrocampisti sondaggio per Ionita Ufficiali Arena e Coppolaro; Arezzo, mercato in mediana: Ionita e De Boer in valutazione.

L’Arezzo ora punta tutto su Ionita. Bucchi si affida alla sua esperienza - È lui il primo obiettivo di Nello Cutolo per il centrocampo, che necessita, come affermato dallo stess ... lanazione.it