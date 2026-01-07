Aree interne CSV Irpinia Sannio | bene l’approccio di Fico

Il CSV Irpinia Sannio prende atto con soddisfazione dell’approccio di Roberto Fico e della giunta regionale nei confronti delle aree interne. Riconoscendo l’importanza di rafforzare la coesione territoriale, ETS - CESVOLAB augura buon lavoro alle istituzioni, sottolineando la centralità di politiche inclusive e attente alle esigenze di tutte le comunità, per uno sviluppo equilibrato e sostenibile del territorio.

Tempo di lettura: 2 minuti ETS -CESVOLAB rivolge i più sinceri auguri di buon lavoro a Roberto Fico, a tutta la giunta regionale, esprimendo apprezzamento per le parole e l'attenzione da lui dedicate al tema delle aree interne, alla coesione territoriale e alla necessità di non lasciare indietro nessuna comunità". Lo dice Raffaele Amore, Presidente CESVOLAB Irpinia Sannio. " Le riflessioni espresse da Fico – spiega Amore – i ntercettano pienamente il lavoro che CESVOLAB – Laboratorio per lo sviluppo dei territori porta avanti ogni giorno: un impegno concreto per l'innovazione sociale, lo sviluppo locale, la valorizzazione delle competenze e il rafforzamento delle comunità, con particolare attenzione ai territori più fragili e marginali.

