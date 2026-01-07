Aprilia arrestato un cittadino albanese | cocaina hashish e un ordigno artigianale in casa

La Polizia di Aprilia ha arrestato un cittadino albanese, recentemente arrivato in Italia, per detenzione di sostanze stupefacenti e un ordigno artigianale. L’intervento ha portato al sequestro di cocaina, hashish e strumenti per la produzione di esplosivi. L’uomo è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La Polizia di Stato di Aprilia ha arrestato un cittadino albanese, da poco arrivato in Italia, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’intervento rientra nelle attività di controllo del territorio svolte dal Commissariato. Lo scambio notato dalla Volante e il tentativo di fuga. L’operazione è nata dall’osservazione degli agenti della Squadra Volante, che durante il pattugliamento hanno notato due uomini impegnati in uno scambio sospetto. Alla vista della pattuglia, uno dei due si è dato alla fuga, mentre l’altro ha provato a rifugiarsi all’interno di un edificio, ma è stato bloccato. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Aprilia, arrestato un cittadino albanese: cocaina, hashish e un ordigno artigianale in casa Leggi anche: Hashish e cocaina in casa: arrestato 33enne Leggi anche: Andava di casa in casa a consegnare cocaina e hashish: 20enne arrestato dopo essere stato pedinato per ore Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Un anno di attività della questura: reati in calo del 10%, ma aumentano arresti e denunce; IL BILANCIO DELLA POLIZIA A LATINA E PROVINCIA: REATI IN CALO DEL 10%. QUESTORE: LE ULTIME DUE BOMBE SLEGATE DALLE ALTRE. Arrestato due volte in un giorno - Lo hanno arrestato per due volte nello stesso giorno prima per droga e poi per violazione di un provvedimento di espulsione. rainews.it

Uccise una persona nel 1999 ad Asti, preso in Albania dopo 26 anni di latitanza - E' stato arrestato dalla Polizia albanese Kamer Duhanxhiu, cittadino albanese di 44 anni ricercato a livello internazionale dalla procura della Repubblica di Asti perché condannato in via definitiva a ... rainews.it

Extra Tv. . APRILIA: UBRIACO AGGREDISCE I CARABINIERI, ARRESTATO - facebook.com facebook

Furto in un supermercato di Aprilia2, arrestato un giovane dalla Polizia di Stato x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.