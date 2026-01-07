Aprea | La cultura crea ricchezza ed educa i giovani alla legalità

Il neo prefetto di Brindisi, Guido Aprea, ha sottolineato l’importanza della cultura come strumento di crescita economica e di educazione alla legalità. Durante la conferenza stampa di oggi, ha evidenziato come investire nella cultura possa contribuire allo sviluppo sociale e alla formazione dei giovani, rafforzando i valori fondamentali della comunità. Le sue parole richiamano l’attenzione sull’impegno istituzionale nel promuovere iniziative culturali e di legalità nella provincia.

