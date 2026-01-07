Aprea | La cultura crea ricchezza ed educa i giovani alla legalità

Da brindisireport.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il neo prefetto di Brindisi, Guido Aprea, ha sottolineato l’importanza della cultura come strumento di crescita economica e di educazione alla legalità. Durante la conferenza stampa di oggi, ha evidenziato come investire nella cultura possa contribuire allo sviluppo sociale e alla formazione dei giovani, rafforzando i valori fondamentali della comunità. Le sue parole richiamano l’attenzione sull’impegno istituzionale nel promuovere iniziative culturali e di legalità nella provincia.

Le dichiarazioni rilasciate dal neo prefetto di Brindisi, Guido Aprea, a margine della conferenza stampa di presentazione che si è svolta oggi pomeriggio (mercoledì 7 gennaio). Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

aprea la cultura crea ricchezza ed educa i giovani alla legalit224

© Brindisireport.it - Aprea: "La cultura crea ricchezza ed educa i giovani alla legalità"

Leggi anche: Cultura della legalità: open day dell’Arma per i giovani ad Avellino

Leggi anche: VIDEO | Uso di droga tra i giovani, i carabinieri in prima linea nel contrasto al fenomeno: "Necessaria cultura della legalità"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.