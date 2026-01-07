Apre lo sportello Sos Sanità della Martesana | l’iniziativa di Acli e Comune di Pozzuolo per esami e visite mediche in tempi certi

A Pozzuolo Martesana nasce lo sportello “Sos Sanità”, promosso da Acli e Comune, per offrire ai cittadini un supporto nella prenotazione di visite ed esami medici con tempi certi. L’iniziativa mira a ridurre le lunghe attese e facilitare l’accesso ai servizi sanitari, promuovendo un sistema più trasparente e accessibile. Un punto di riferimento per chi necessita di assistenza nel percorso di cura, garantendo maggiore tutela e tranquillità.

Pozzuolo Martesana (Milano), 7 gennaio 2025 – “Agende chiuse” e tempi d’attesa interminabili per visite, esami e prestazioni mediche: debutta lo sportello “ Sos Sanità ”, Comune e Acli a braccetto “per aiutare i cittadini. E per supportarli in quello che è un loro diritto: essere assistiti, e nei giusti tempi”. L’attivazione dello sportello, che sarà disponibile con o senza appuntamento sia a Pozzuolo Martesana, nell’edificio comunale, che nella frazione di Trecella, nella storica sede delle Acli trecellesi, era già stata annunciata in dicembre, nel corso di un’assemblea pubblica cui avevano preso parte l’amministrazione comunale, con il sindaco Angelo Caterina e l’assessore alle Politiche sociali Stefania Pedroni, i volontari delle Acli, il professionista ed esperto Maurizio Ghezzi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

