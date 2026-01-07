Il nuovo bando di gara per i servizi di igiene e sanificazione dell’Asl di Salerno ha suscitato preoccupazioni tra i lavoratori. Cafaro, rappresentante Ugl, segnala possibili errori di valutazione che potrebbero mettere a rischio la stabilità occupazionale di centinaia di operatori. La questione evidenzia l’importanza di un’attenta analisi delle procedure per garantire la tutela dei lavoratori coinvolti nei servizi sanitari.

Emerge forte preoccupazione tra i lavoratori dei servizi di igiene e sanificazione della sanità salernitana dopo la pubblicazione del nuovo bando di gara per l’appalto dei servizi negli ospedali e nelle strutture sanitarie del territorio salernitano gestite dall'Asl. A lanciare l’allarme è. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Appalto "Servizi di Igiene" all'Asl, Cafaro (Ugl): "Errori di valutazione mettono a rischio centinaia di lavoratori"

Leggi anche: Appalto Asl Salerno, rischio tagli: lunedì mattina scatta la mobilitazione dei lavoratori

Leggi anche: Appalto per i servizi di igiene urbana nel calatino, ricorso al Tar per presunte irregolarità procedurali

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

MAXI APPALTO ASL DA 3 MILIONI. Trionfa Domenico Fontana, consigliere comunale di CASAPESENNA e amico dei fratelli De Rosa. E c’è anche la società dell’imprenditore arrestato - Presente anche una ditta partner dell'ex presidente del consiglio comunale che ha sede in Umbria ma che qui a Caserta lavora tanto, anche sul cantiere Toraldo ex Big Maxicinema ... casertace.net