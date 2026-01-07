Il sindaco di Apice, Angelo Pepe, ha commentato l’interruzione della connessione internet che ha interessato il paese, definendola una situazione inaccettabile. Di seguito, si riporta la nota ufficiale del primo cittadino, che evidenzia l’importanza di risolvere rapidamente il problema e garantire servizi affidabili ai cittadini. La comunicazione fornisce dettagli sulla situazione attuale e sulle iniziative intraprese per ripristinare la normale connettività.

Tempo di lettura: 2 minuti Di seguito la nota del Sindaco di Apice, Angelo Pepe, in merito all’interruzione del servizio di connettività. “Abbiamo tutti atteso che il paese fosse finalmente connesso a una rete veloce, capace di colmare quel gap digitale che ci relegava in fondo alle classifiche della modernità. E invece, dalle 18 di ieri – 6 gennaio – il paese è completamente isolato dal punto di vista della connettività, con gravi ripercussioni per gli operatori economici che, nell’ultimo giorno delle festività natalizie, si sono trovati costretti a richiedere pagamenti in contanti. La situazione è peggiorata questa mattina: non solo gli esercenti, ma anche professionisti, studenti e lavoratori in smart working sono impossibilitati a svolgere le proprie attività, mentre i servizi clienti dei vari gestori non riescono a fornire informazioni chiare sui tempi di ripristino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Apice, il sindaco Pepe sulla rete internet: “Connessione interrotta, situazione inaccettabile”

