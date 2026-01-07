Anziani trovati morti in casa choc a Castiglione Olona per il dramma | Lascia l’amaro in bocca a tutti

A Castiglione Olona, la scoperta dei corpi senza vita di due anziani ha sconvolto la comunità. Riccardo Gassa, che ha trovato i genitori in casa, attende ora di conoscere le cause di questo dramma. La vicenda ha lasciato un senso di tristezza e smarrimento tra i residenti, in un momento di grande incertezza e dolore.

Castiglione Olona (Varese) – Sono giorni d’attesa per la comunità di Castiglione Olona e soprattutto per Riccardo Gassa: da quando ha trovato i genitori senza vita sulle scale interne della loro abitazione di via Mameli, aspetta di sapere cosa sia successo a mamma e papà, in quella casa dove tutto, fino a poche ore prima, sembrava normale. Per lui era una giornata come tante altre. Era atteso a pranzo, come ogni domenica. Aveva visto i genitori il giorno di Capodanno e stava tornando per il consueto appuntamento settimanale in famiglia. Ma qualcosa non andava. La porta era chiusa. Quando era atteso era sempre già aperta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Anziani trovati morti in casa, choc a Castiglione Olona per il dramma: “Lascia l’amaro in bocca a tutti” Leggi anche: Anziani coniugi trovati morti in casa dal figlio a Castiglione Olona, è giallo Leggi anche: Castiglione Olona, coniugi trovati morti in casa: “Comunità sotto choc”. Attesa per l’autopsia La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Anziani coniugi trovati morti in casa a Castiglione Olona: si indaga sulle cause; Coppia di anziani morti in casa nel Varesotto, indagini in corso; Castiglione Olona, coniugi trovati morti in casa: “Comunità sotto choc”. Attesa per l’autopsia; Castiglione: Anziani coniugi trovati morti in casa. Dramma a Castiglione Olona: marito e moglie trovati morti in casa, l’allarme lanciato dal figlio - I corpi degli anziani coniugi scoperti nell’abitazione vicino a una scala interna. affaritaliani.it

Anziani coniugi trovati morti in casa nel Varesotto - Una coppia di anziani, marito e moglie di 81 e 86 anni, è stata trovata morta nella loro abitazione di Castiglione Olona, poco meno di 7. ansa.it

Mistero a Castiglione Olona: coppia di anziani trovata morta in casa, indagini in corso - Coppia di anziani trovata morta in casa nel Varesotto: il figlio scopre i corpi e allerta i carabinieri, Procura al lavoro. notizie.it

Anziani coniugi trovati morti in casa nel Varesotto. Nel Varesotto. A trovare i corpi e dare l'allarme è stato il figlio #ANSA x.com

