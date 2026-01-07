In vista di un possibile approfondimento legislativo, si prospetta l’approvazione di sette disegni di legge in Senato contro l’antisemitismo. La commissione Affari costituzionali ha avviato l’esame dell’ultimo testo depositato, a novembre, dal senatore del Pd Graziano Delrio. Questi provvedimenti rappresentano un passo importante nel rafforzare le misure di contrasto a fenomeni di odio e discriminazione, mantenendo un approccio sobrio e istituzionale.

Alla fine, con ogni probabilità, saranno 7 i disegni di legge in Senato contro l'antisemitismo. La commissione Affari costituzionali di palazzo Madama, infatti, ha incardinato ieri l'ultimo depositato in ordine di tempo, lo scorso novembre, dal senatore Pd Graziano Delrio. Si va ad aggiungere a quelli già depositati dal capogruppo della Lega Massimiliano Romeo (nel gennaio 2024), dal senatore di Iv Ivan Scalfarotto (nel luglio 2025) e dal presidente dei senatori di FI Maurizio Gasparri (nell'agosto 2025). Altri, poi, sono stati annunciati. Arriverà "nei prossimi giorni", assicura Andrea Giorgis anche una nuova proposta del gruppo Pd; ci sarà un testo a firma Maria Stella Gelmini, di Noi moderati, che darà priorità alla scuola e anche il M5S "sta valutando" di presentare un proprio ddl. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Antisemitismo: verso 7 ddl in Senato. Pd presenta nuovo testo, ma Delrio non arretra

Leggi anche: Antisemitismo, incardinato in Senato il ddl Delrio, Pd annuncia testo

Leggi anche: Ddl Delrio, in Senato il Pd porta anche il suo testo ’ufficiale’ sull’antisemitismo

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Ddl Delrio sull’antisemitismo, dopo le polemiche una riunione del Pd per un nuovo testo; Legge per il contrasto all'antisemitismo: riparte il confronto nel Pd sul ddl Delrio; Ddl Delrio, in Senato il Pd porta anche il suo testo ’ufficiale’ sull’antisemitismo; Lavori al via dal 7 gennaio con il ddl sull'antisemitismo. In testa, il nodo referendum giustizia.

Antisemitismo: verso 7 ddl in Senato. Pd presenta nuovo testo, ma Delrio non arretra - Alla fine, con ogni probabilità, saranno 7 i disegni di legge in Senato contro l'antisemitismo. iltempo.it