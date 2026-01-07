Antisemitismo | Lombardo Azione ' sì a ddl Delrio entro Giorno della Memoria'

Il disegno di legge contro l'antisemitismo, proposto dal senatore Delrio e sostenuto da Azione, è stato inserito in Commissione Affari Costituzionali del Senato. La definizione di una data per le audizioni di esperti favorisce un più rapido iter legislativo, con l’obiettivo di arrivare all’approvazione prima della Giornata della Memoria. Questa iniziativa mira a rafforzare le misure di prevenzione e contrasto di ogni forma di antisemitismo in Italia.

Roma, 7 gen. (Adnkronos) - "L'incardinamento in Commissione Affari Costituzionali del Senato del disegno di legge per la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo, a prima firma del senatore Delrio e sottoscritto anche dai senatori di Azione, e l'individuazione di una data per completare il ciclo di audizioni di esperti rende ora possibile accelerare l'iter legislativo per la discussione e l'approvazione del provvedimento in vista della Giornata della Memoria". Lo scrive in una nota il senatore di Azione, Marco Lombardo. "Per parte nostra – osserva Lombardo – auspichiamo che il Senato possa discutere e approvare il disegno di legge entro il 27 gennaio, 'Giorno della Memoria per le vittime dell'Olocausto' e riteniamo che il via libera di almeno una camera entro quella data rappresenterebbe un segno di responsabilità da parte dell'intero Parlamento italiano, anche tenendo conto della recrudescenza di episodi di violenza nei confronti delle comunità ebraiche in prossimità di una data così significativa".

Antisemitismo. L’aula si spacca - L’aula si spacca La commissione sulle definizioni di antisemitismo a Brescia si è divisa sulla mozione, con Pd e Azione a favore e Brescia Attiva, Brescia Capitale e Al lavoro con ... ilgiorno.it

