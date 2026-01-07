Antisemitismo | Gasparri ' disponibilità a testo base ma evitare tentativi dilatori'

Il dibattito sulle proposte di legge contro l'antisemitismo in Italia coinvolge diversi parlamentari e periodi. Recentemente, il senatore Gasparri ha espresso la disponibilità a lavorare su un testo base, sottolineando però la necessità di evitare ritardi e tentativi dilatori. La questione rimane centrale nel panorama legislativo, con proposte provenienti da vari esponenti politici e cronologie diverse, evidenziando l’importanza di un intervento efficace e condiviso.

Roma, 7 gen. (Adnkronos) - "Le proposte di legge attualmente all'esame del Parlamento sull'antisemitismo hanno origini diverse e risalgono a periodi differenti: da quella presentata dal senatore Romeo nel gennaio 2024, a quella del senatore Scalfarotto nel luglio 2025, fino alla proposta del sottoscritto dell'agosto 2025 e a quella più recente del senatore Del Rio, depositata il 20 novembre. Ben vengano altre proposte e ben venga un lavoro che porti a delle conclusioni poiché l'antisemitismo non scoppia oggi e non è una questione recente, anche se si è aggravata recentemente". Lo ha detto il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, intervenendo in Commissione Affari Costituzionali del Senato "Il fulcro delle proposte è il riconoscimento e la valorizzazione della definizione di antisemitismo dell'International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), già esistente da decenni e adottata anche dall'Italia con il governo Conte.

