Anna Ferzetti in copertina su Vanity Fair l’intervista

Il primo numero di Vanity Fair del 2026, in edicola da oggi, dedica la copertina ad Anna Ferzetti, protagonista del nuovo film di Paolo Sorrentino, La Grazia, nelle sale dal 15 gennaio. Il tema centrale di questa uscita è la grazia, un valore che attraversa le pagine del magazine e si riflette nella narrazione della sua storia. Un’introduzione sobria per avvicinare i lettori a temi di raffinatezza e sensibilità.

È dedicato alla grazia il primo numero di Vanity Fair del 2026, in edicola da oggi, 7 gennaio. Una parola-chiave, un valore che attraversa l'intero magazine e trova la sua espressione nella storia di copertina con Anna Ferzetti, protagonista femminile de La Grazia, il nuovo film di Paolo Sorrentino, in uscita nelle sale il 15 gennaio.. Nell'editoriale di apertura, Simone Marchetti, direttore di Vanity Fair, racconta l'operazione culturale che guida tutto il numero: la grazia come "bellezza del dubbio", come postura necessaria in un presente attraversato da polarizzazioni, violazioni del diritto internazionale, attacchi alle democrazie e ricorsi al potere prevaricatore invece che alla diplomazia e al dialogo. Anna Ferzetti: «Il giorno in cui Sorrentino mi ha scritto ho pianto. Ho passato la vita a cercare l'approvazione di mio padre, ora che non c'è sento che è fiero di me, ci ... - Un sms come un regalo, Paolo Sorrentino, un ruolo decisivo, l'attesa dell'approvazione di un genitore complesso e amatissimo. vanityfair.it

Ferzetti e l'amore per Favino: "Sbandate? Mai. Possono esserci simpatie, ma sei tu che scegli". E spiega perché non si sono sposati - L'attrice racconta il legame con il compagno, padre delle sue due figlie, al suo fianco da oltre vent'anni Anna Ferzetti recita accanto a Toni Servillo nell'ultimo film di Paolo Sorrentino La Grazia, ... today.it

Pierfrancesco Favino sulla compagna Anna Ferzetti, protagonista al Festival di Venezia 2025: «Mi emoziona tantissimo. Ho sempre creduto in lei» - Un Festival del Cinema all’insegna della famiglia quello di Pierfrancesco Favino, che è a Venezia come protagonista del film fuori concorso Il maestro, diretto da Andrea Di Stefano, ma anche per ... vanityfair.it

LA GRAZIA di Paolo Sorrentino con Toni Servillo, Anna Ferzetti, Massimo Venturiello, Milvia Marigliano, Orlando Cinque, Giuseppe Gaiani, Linda Messerklinger, Giovanna Guida, Alessia Giuliani, Roberto Zibetti, Vasco Mirandola, Rufin Doh Zeyenouin, Gue P - facebook.com facebook

Un sms come un regalo, Paolo Sorrentino, un ruolo decisivo, l’attesa dell’approvazione di un genitore complesso e amatissimo. Anna Ferzetti parla del suo momento d’oro. E di un cerchio che si chiude x.com

