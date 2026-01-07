Anna Calemme e James La Motta | concerto dell’Epifania per la comunità di Ponticelli

Anna Calemme e James La Motta hanno portato musica e solidarietà nella comunità di Ponticelli con il Concerto dell’Epifania, svoltosi nella Chiesa dei Santi Francesco e Chiara. Un evento che ha unito residenti e appassionati in un momento di condivisione e riflessione, arricchendo il calendario culturale locale con esecuzioni di qualità e un’atmosfera di sobria convivialità.

