Animali rifiuti e sanità pubblica | scattano i controlli Oipa su tutto il territorio

Oipa Italia, attraverso le guardie zoofile, avvia controlli su animali, rifiuti e sanità pubblica in tutta la provincia di Reggio Calabria. L’obiettivo è garantire il rispetto delle normative e promuovere una gestione sostenibile e responsabile del territorio. L’intervento interessa cittadini, enti locali e istituzioni, sottolineando l’importanza di un’attenzione condivisa per la tutela ambientale e il benessere animale.

È un richiamo netto a cittadini, enti locali e istituzioni quello lanciato da Andrea Marino responsabile coordinatore provinciale delle guardie particolari giurate zoofile Oipa della provincia di Reggio Calabria, appartenente all'Oipa Italia – Organizzazione internazionale protezione animali.

