Angelo Del Chiaro saluta Forlì Nel mirino dell' Unieuro c' è Alessandro Zanelli

Angelo Del Chiaro lascia la Pallacanestro Forlì 2.015. La società ha annunciato la rescissione consensuale del contratto con il centro classe 2001, rendendo ufficiale la sua uscita dalla squadra. Nel frattempo, l'Unieuro si concentra sull’obiettivo di ingaggiare Alessandro Zanelli, rafforzando il roster per la prossima stagione.

Ora è ufficiale. Angelo Del Chiaro non è più un giocatore della Pallacanestro Forlì 2.015. La società ha trovato l'accordo con il centro classe 2001 per la rescissione consensuale del contratto. Da viale Corridoni sottolineano di Del Chiaro “la serietà e la professionalità dimostrate fin dal suo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

