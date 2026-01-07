Aneddoti e personaggi del paese Uba’ Marce’ Cide e Paulineto La vita in piazza Regina Margherita

L’articolo esplora la storia di Vezzano attraverso i ricordi di personaggi come Uba’, Marce’, Cide e Paulineto. La vita in piazza Regina Margherita rappresenta un passato ricco di incontri, storie e tradizioni tramandate di generazione in generazione. Un luogo di ritrovo che ha segnato l’identità del territorio, dove si condividono aneddoti e si rafforzano i legami tra le famiglie e le comunità locali.

Un ricordo che resta di quello che era Vezzano e sarà per sempre. Aneddoti e personaggi, che hanno segnato la storia di un territorio, presenze che hanno animato anche solo una piazza, luogo di ritrovo dove si avvicendavano le generazioni, pochi metri in cui sulle panchine si ragionava del più e del meno, si risalivano le generazioni, si rivelavano segreti e c’era sempre posto per tutti, capannelli di gente che si conosceva per soprannome, tramandato dai nonni ai nipoti. Tutto il passato di piazza Regina Margherita, la piazza di Vezzano Inferiore, raccolto nel libro a quattro mani di Riccardo Albani e Beppe Ambrosi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

