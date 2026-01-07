Andrea Rivera torna a Villa Lazzaroni con lo spettacolo di Teatro Canzone

Cosa: Lo spettacolo di Teatro Canzone Qualcuno m’aiuti! scritto e interpretato da Andrea Rivera.. Dove e Quando: Teatro di Villa Lazzaroni, Roma, dal 15 al 18 gennaio 2026.. Perché: Un’opera satirica e tragicomica che esplora il confine tra sanità mentale e finzione, con un copione che muta ogni sera grazie all’improvvisazione.. Il panorama teatrale romano si prepara ad accogliere nuovamente uno dei suoi interpreti più eclettici e pungenti. Dopo lo straordinario successo della passata stagione, che ha visto una sequenza di tre “tutto esaurito”, Andrea Rivera calca nuovamente le scene del Teatro di Villa Lazzaroni. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Andrea Rivera torna a Villa Lazzaroni con Qualcuno m’aiuti!

