Andrea Kaemmerle a Galleria Toledo con Insalata con dita di Alessandro Schwed Jiga Melik

Da venerdì 9 a domenica 11 gennaio 2026 a Galleria Toledo, teatro stabile d'innovazione, diretto da Laura Angiulli, torna in scena "Insalata con dita" dello scrittore, umorista e performer Alessandro Schwed (Jiga Melik) con Andrea Kaemmerle. Venerdì ore 19, sabato ore 20.30, domenica ore 18. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Galleria Toledo, in scena «Garibaldi su una gamba» di Manfredi Rutelli e Andrea Kaemmerle - no, non c’è nessun MA, Garibaldi è stato un uomo favoloso e veramente unico. ilmattino.it

Da ottobre parte il teatro innovativo alla Galleria Toledo - La nuova stagione del Teatro Stabile d'Innovazione Galleria Toledo di Napoli parte il primo ottobre con "Ogni fuga è un'arte" di e con Andrea Kaemmerle (replica il 2 ottobre). ansa.it

Guascone Teatro presenta: LA PICCOLA SCATOLA DELLE GRANDI COSE Omaggio a Gianni Rodari di e con Andrea Kaemmerle, Adelaide Vitolo e Andrea Barsali (chitarra) Domenica 4 gennaio 2026 ore 17.00 Teatro G. Verdi, Casciana Terme Spettac - facebook.com facebook