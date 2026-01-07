Ancora un portavalori assaltato sull’A14 il colpo tra Foggia e Cerignola

Nella giornata del 7 gennaio 2026, sull’autostrada A14 Bologna-Taranto è stato nuovamente registrato un assalto a un portavalori, tra Foggia e Cerignola. L’episodio segue un tentativo simile avvenuto due giorni prima a Ortona, in Abruzzo. Le autorità sono intervenute sul luogo, ma le indagini sono ancora in corso. Questo episodio si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza sulla rete autostradale italiana.

Foggia, 7 gennaio 2026 – Ancora un portavalori assaltato sull’ autostrada A14 Bologna-Taranto. Dopo l’episodio di due giorni fa a Ortona, in Abruzzo, oggi una banda di rapinatori è entrata in azione nel tratto pugliese dell’arteria, tra Foggia e Cerignola, in direzione Sud. Non è ancora chiaro se il colpo sia riuscito o meno. E’ successo nel primo pomeriggio. Nella fuga, i malviventi hanno gettato chiodi sull’asfalto con l’obiettivo di fermare l’inseguimento delle forze dell’ordine. Sul posto la polizia di Stato, che ha avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e verificare l'eventuale bottino. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

