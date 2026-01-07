Ancora un portavalori assaltato sull’A14 il colpo tra Foggia e Cerignola Traffico bloccato

Nella giornata del 7 gennaio 2026, sull’A14 Bologna-Taranto tra Foggia e Cerignola si è verificato un nuovo assalto a un portavalori. L’episodio si è verificato nel tratto pugliese, causando blocchi al traffico e preoccupazione tra gli automobilisti. Si tratta del secondo episodio in pochi giorni, dopo quello avvenuto a Ortona, in Abruzzo. Le forze dell’ordine sono intervenute per gestire la situazione e avviare le indagini.

Foggia, 7 gennaio 2026 – Ancora un portavalori assaltato sull' A14 Bologna-Taranto. Dopo l'episodio di due giorni fa a Ortona, in Abruzzo, oggi una banda di rapinatori è entrata in azione nel tratto pugliese dell'autostrada, all'altezza del km 595, tra Foggia e Cerignola, in direzione Sud. Non è ancora chiaro se il colpo sia riuscito o meno. E' successo tutto nel primo pomeriggio. Nella fuga, i malviventi hanno gettato chiodi sull'asfalto con l'obiettivo di fermare l'inseguimento delle forze dell'ordine. Autostrade per l'Italia ha chiuso il tratto tra Cerignola Est e il bivio per la A16 Napoli-Canosa.

