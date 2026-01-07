Ancora un portavalori assaltato sull’A14 il colpo tra Foggia e Cerignola Traffico bloccato

Da quotidiano.net 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata del 7 gennaio 2026, sull’A14 Bologna-Taranto tra Foggia e Cerignola si è verificato un nuovo assalto a un portavalori. L’episodio si è verificato nel tratto pugliese, causando blocchi al traffico e preoccupazione tra gli automobilisti. Si tratta del secondo episodio in pochi giorni, dopo quello avvenuto a Ortona, in Abruzzo. Le forze dell’ordine sono intervenute per gestire la situazione e avviare le indagini.

Foggia, 7 gennaio 2026 – Ancora un portavalori assaltato sull’ A14 Bologna-Taranto. Dopo l’episodio di due giorni fa a Ortona, in Abruzzo, oggi una banda di rapinatori è entrata in azione nel tratto pugliese dell’autostrada, all’altezza del km 595, tra Foggia e Cerignola, in direzione Sud. Non è ancora chiaro se il colpo sia riuscito o meno.  E’ successo tutto nel primo pomeriggio. Nella fuga, i malviventi hanno gettato chiodi sull’asfalto con l’obiettivo di fermare l’inseguimento delle forze dell’ordine.  Autostrade per l’Italia ha chiuso il tratto tra Cerignola Est e il bivio per la A16 Napoli-Canosa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

ancora un portavalori assaltato sull8217a14 il colpo tra foggia e cerignola traffico bloccato

© Quotidiano.net - Ancora un portavalori assaltato sull’A14, il colpo tra Foggia e Cerignola. Traffico bloccato

Leggi anche: Ancora un portavalori assaltato sull’A14, il colpo tra Foggia e Cerignola

Leggi anche: Portavalori assaltato sull’A14, Filcams Cgil: "La sicurezza dei lavoratori deve essere una priorità assoluta"

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Assalto a portavalori sull’A14 auto in fiamme a Ortona e autostrada chiusa I rapinatori via col malloppo; Assalto con chiodi e fumogeni a un portavalori sull’A14 | colpo all’alba nel Chietino; Assalto a un portavalori sull’A14 mezzi in fiamme e autostrada chiusa.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.