Nella giornata del 7 gennaio 2026, si registra un nuovo episodio di criminalità lungo l’autostrada A14 Bologna-Taranto, con un assalto a un portavalori tra Foggia e Cerignola. Dopo l’episodio di Ortona, questa volta i rapinatori hanno provocato anche incendi di auto, causando blocchi nel traffico e preoccupazione nelle zone coinvolte. La situazione evidenzia ancora una volta le criticità legate alla sicurezza sulle principali arterie autostradali del Sud Italia.

Foggia, 7 gennaio 2026 – Ancora un portavalori assaltato sull’ A14 Bologna-Taranto. Dopo l’ episodio di due giorni fa a Ortona, in Abruzzo, oggi una banda di rapinatori è entrata in azione nel tratto pugliese dell’autostrada, all’altezza del km 595, tra Foggia e Cerignola, in direzione Sud. Nel mirino un blindato dell’azienda Battistolli. Non è ancora chiaro se il colpo sia riuscito o meno. E’ successo tutto nel primo pomeriggio al casello di Cerignola Est. I malviventi hanno bloccato il furgone, prima di fuggire hanno incendiato tre auto e gettato sull’asfalto chiodi a tre punte con l’obiettivo di fermare l’inseguimento delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ancora un portavalori assaltato sull’A14, auto incendiate a Cerignola (Foggia). Il traffico è bloccato

Leggi anche: Ancora un portavalori assaltato sull’A14, il colpo tra Foggia e Cerignola. Traffico bloccato

Leggi anche: Ancora un portavalori assaltato sull’A14, il colpo tra Foggia e Cerignola

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Assalto a portavalori sull’A14 auto in fiamme a Ortona e autostrada chiusa I rapinatori via col malloppo; Assalto a un portavalori sull’A14 a Ortona auto in fiamme e autostrada bloccata; Assalto a un portavalori sull’A14 mezzi in fiamme e autostrada chiusa; Assalto con chiodi e fumogeni a un portavalori sull’A14 | colpo all’alba nel Chietino.

È caccia ai banditi che ieri mattina hanno assaltato il furgone portavalori sull'A14 nel tratto autostradale tra Ortona e Pescara sud. Le modalità del colpo, che ha fruttato un bottino da circa 400 mila euro, farebbero pensare a un commando venuto dalla Puglia. - facebook.com facebook

ULTIM'ORA Chieti, assalto a portavalori: chiuso tratto Ortona-Pescara Sud Questa mattina, sull’autostrada A14, nei pressi di Ortona (Chieti), un furgone portavalori diretto verso Pescara è stato assaltato da un commando armato. x.com