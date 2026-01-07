Ancora alberi a terra Oggi chiusi anche i cimiteri

A Cervia, l’abbondante nevicata di ieri ha causato l’abbattimento di alcuni alberi e la chiusura dei cimiteri. La neve ha imbiancato la città, creando un paesaggio insolito e suggestivo. La situazione è sotto controllo e le autorità monitorano gli interventi necessari per garantire la sicurezza dei cittadini.

La nevicata che ha imbiancato Cervia in occasione dell'Epifania resterà a lungo nella memoria dei cittadini. Fin dalla notte, i fiocchi hanno iniziato a cadere fitti, coprendo tetti, strade e piazze con uno spesso manto candido che ha trasformato il paesaggio urbano in una cartolina invernale. Nonostante la neve fosse particolarmente pesante e abbia causato la caduta di alcuni alberi, fortunatamente non si sono registrati danni significativi. Le autorità comunali e i volontari si sono prontamente attivati, intervenendo per mettere in sicurezza le aree colpite: alcune strade sono state temporaneamente chiuse per consentire agli addetti di rimuovere le alberature cadute sotto il peso della neve, mentre i mezzi spargisale hanno lavorato senza sosta per garantire la viabilità principale.

