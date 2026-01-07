Ancona la Coppa da non snobbare Al Del Conero l’ostacolo Francavilla
Mercoledì, allo stadio Del Conero di Ancona, si disputa la semifinale di Coppa Italia di Serie C tra l’Ancona e il FC Francavilla. La partita, in programma alle 14.30, rappresenta un’importante occasione per entrambe le squadre di avvicinarsi alla finale. L’incontro vede l’Ancona, squadra locale, affrontare una formazione proveniente dalla Basilicata, in un match che promette equilibrio e tensione sportiva.
Mercoledì di Coppa per l’ Ancona che oggi per la semifinale di andata affronta alle 14.30 al Del Conero il FC Francavilla, formazione della Basilicata di Francavilla in Sinni, che milita nel girone H. Un Francavilla – da non confondersi con la Virtus Francavilla, di Francavilla Fontana, nello stesso girone – che in campionato naviga in pessime acque, al terzultimo posto della classifica, reduce dalla sconfitta di misura a Manfredonia e con soli tre punti (una vittoria) conquistati nelle ultime cinque partite. Tanto è vero che a metà dicembre ha cambiato allenatore, con il ritorno di Lazic. Eppure la rosa dei lucani vanta giocatori d’esperienza, buon motivo per l’Ancona per affrontare l’appuntamento di andata con il Francavilla con tutte le attenzioni del caso, anche se Maurizi sfrutterà un po’ di turnover. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
