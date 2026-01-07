Anche se è appena stato eliminato il Congo resta la Nazionale con più stile della Coppa d' Africa

Nonostante la recente eliminazione, il Congo si conferma come la nazionale più elegante della Coppa d’Africa. La sua classe e il suo stile distintivo continuano a lasciare un’impronta significativa nel torneo, dimostrando che l’eleganza può andare oltre i risultati. Anche in assenza di qualificazioni, il Congo rimane un esempio di raffinatezza nel calcio africano.

Il Congo, eliminato con un gol all'ultimo minuto dei tempi supplementari dall’ Algeria ma ancora indiscusso campione d’eleganza, ci ha fregato. Per la loro prima partita della Coppa d’Africa di calcio, contro il Benin, alla vigilia di Natale, i compagni di squadra di Cédric Bakambu si sono presentati allo stadio in una semplice tuta. Nel frattempo, ivoriani, senegalesi e beninesi avevano già sfoderato fin dal primo giorno in Marocco abiti tradizionali capaci di attirare l’attenzione generale (tuniche, boubou.). Ma era solo questione di tempo. Durante la seconda giornata della fase a gironi, che li ha visti affrontare il Senegal, i giocatori del Congo sono infatti comparsi con un look originale, inatteso e sorprendentemente all’avanguardia per una nazionale: una giacca dal motivo leopardato, abbinata a pantaloni neri e classiche scarpe in pelle nera. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

