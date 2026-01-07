Nonostante l’eliminazione per mano dell’Algeria ai tempi supplementari, il Congo si conferma come la squadra più elegante della Coppa d’Africa. La nazionale con il suo stile distintivo ha saputo lasciare un’impronta, dimostrando che il fascino e la classe in campo non si misurano solo con i risultati. Un esempio di sportività e raffinatezza che resta impresso anche dopo la fine del torneo.

Il Congo, eliminato con un gol all'ultimo minuto dei tempi supplementari dall’ Algeria ma ancora indiscusso campione d’eleganza, ci ha fregato. Per la loro prima partita della Coppa d’Africa di calcio, contro il Benin, alla vigilia di Natale, i compagni di squadra di Cédric Bakambu si sono presentati allo stadio in una semplice tuta. Nel frattempo, ivoriani, senegalesi e beninesi avevano già sfoderato fin dal primo giorno in Marocco abiti tradizionali capaci di attirare l’attenzione generale (tuniche, boubou.). Ma era solo questione di tempo. Durante la seconda giornata della fase a gironi, che li ha visti affrontare il Senegal, i giocatori del Congo sono infatti comparsi con un look originale, inatteso e sorprendentemente all’avanguardia per una nazionale: una giacca dal motivo leopardato, abbinata a pantaloni neri e classiche scarpe in pelle nera. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Anche se è appena stata eliminato, il Congo resta la Nazionale con più stile della Coppa d'Africa

Leggi anche: Coppa d’Africa 2025, il tifoso immobile del Congo diventa simbolo nazionale: 90 minuti in silenzio per Lumumba

Leggi anche: Il Gabon eliminato dalla Coppa d’Africa: il ministro va in tv e licenzia tutti, sospende la Nazionale e rimuove Aubameyang

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Ciao a tutti! Sono appena stata una settimana da sola ad Antibes e la ho adorata. Ho percorso viuzze, preso il.sole sui bastioni, ascoltato musica e fatto milioni di foto non vedo l'ora di tornare! - facebook.com facebook

La “Dottrina Donroe” è stata appena illustrata dalla conferenza stampa alla Casa Bianca. Il peggio del vecchio e il peggio del nuovo, mescolati. Una pozione venefica, che ha il colore del petrolio e l’olivetta del Martini dry, nella hall della Trump Tower. “La vita x.com