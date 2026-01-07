Amy Schumer ha chiesto ufficialmente il divorzio da Chris Fischer

Amy Schumer ha presentato ufficialmente domanda di divorzio da Chris Fischer, confermando la fine del loro matrimonio. La coppia, unita da sette anni e genitori di un bambino, aveva annunciato già lo scorso dicembre la separazione in modo amichevole. La decisione arriva dopo un periodo di riflessione condivisa, senza ulteriori dettagli pubblici sul processo.

L'attrice aveva annunciato la «separazione amichevole», dopo sette anni di matrimonio e un figlio, lo scorso dicembre. Ora, come rivela People, ha presentato in tribunale i documenti per il divorzio.

«Chiedo rispetto per la nostra privacy. » Amy Schumer ha condiviso su Instagram la notizia della rottura con Chris Fischer, segnando ufficialmente la fine del loro matrimonio iniziato nel 2018. I due, che insieme hanno un bambino nato nel 2019, hanno deciso

