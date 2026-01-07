Amom si trova di fronte a una decisione che mette in discussione il futuro di 70 lavoratori e delle istituzioni locali. La multinazionale ha annunciato la chiusura dello stabilimento e il licenziamento collettivo, ma le parti coinvolte si oppongono a questa scelta. Questa situazione evidenzia le tensioni tra interessi aziendali e diritti dei lavoratori, aprendo un dibattito sulla tutela dell’occupazione e sul ruolo delle istituzioni in queste decisioni.

«La volontà dell’azienda è chiara: chiudere lo stabilimento e licenziare tutti. Punto. Ma noi non ci stiamo, e soprattutto non ci stanno i 70 lavoratori della Amom. Un atteggiamento di totale chiusura che mette a rischio il futuro di decine di famiglie è inaccettabile». È quanto emerso oggi pomeriggio nel corso dell’assemblea sindacale tenutasi in fabbrica, durante la quale sono state confermate le prossime iniziative di mobilitazione. Il confronto con l’azienda, nella speranza che possa finalmente aprirsi in modo costruttivo, proseguirà esclusivamente sul piano istituzionale. «Abbiamo bisogno di garanzie concrete nel corso della trattativa – spiegano i rappresentanti sindacali – e per questo ringraziamo tutti gli esponenti delle istituzioni che in questi giorni hanno preso posizione». 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Amom, lo scontro con la multinazionale: lavoratori e istituzioni respingono la chiusura

Leggi anche: Dalla Svizzera senza amore: auguri e addio ai lavoratori della Amom

Leggi anche: Dalla Svizzera senza amore: auguri e addio ai lavoratori della Amom

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Caso Amom, l’ira della Regione sorpresa: «Ritirate i licenziamenti di Capodanno» - L’annuncio dei licenziamenti, arrivato il 30 dicembre con effetto dal primo gennaio, è stato un fulmine e ciel sereno anche per una fabbrica che dal 2024 vive periodi di crisi e cassa integrazione, ... corrierefiorentino.corriere.it