Amom incontro infruttuoso Cgil | Il muro della multinazionale contro i lavoratori e le istituzioni

L'incontro tra Fiom Cgil e Confindustria, rappresentata dalla multinazionale svizzera Oerlikon-Riri, si è concluso con risultati insoddisfacenti. Dopo mezz’ora di colloquio da remoto, le parti sembrano ancora lontane da un accordo, evidenziando il muro di resistenze tra le istituzioni e l’azienda. La Cgil evidenzia come l’incontro abbia confermato le difficoltà nel trovare un dialogo costruttivo per tutelare i lavoratori.

