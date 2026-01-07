Amom incontro infruttuoso Cgil | Il muro della multinazionale contro i lavoratori e le istituzioni
L'incontro tra Fiom Cgil e Confindustria, rappresentata dalla multinazionale svizzera Oerlikon-Riri, si è concluso con risultati insoddisfacenti. Dopo mezz’ora di colloquio da remoto, le parti sembrano ancora lontane da un accordo, evidenziando il muro di resistenze tra le istituzioni e l’azienda. La Cgil evidenzia come l’incontro abbia confermato le difficoltà nel trovare un dialogo costruttivo per tutelare i lavoratori.
“Mezz’ora di colloquio e nemici come prima”. È la sintesi dell’incontro da remoto che si è svolto oggi tra Fiom Cgil da una parte e Confindustria, con il rappresentante della multinazionale svizzera Oerlikon-Riri, dall’altra. Un vertice molto atteso per il destino dell'azienda di Badia al Pino ma. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
