Amnesia Milano gennaio 2026 | tutti i suoi guest
A gennaio 2026, Amnesia Milano conferma il suo impegno nel proporre eventi di qualità, mantenendo una selezione accurata di DJ che alternano artisti affermati e giovani talenti. La venue si distingue per una programmazione equilibrata, volta a offrire un’esperienza musicale coerente con la propria identità. La continua attenzione alla qualità e alla varietà delle line-up riflette la volontà di mantenere alta la reputazione e di soddisfare il suo pubblico fedele.
Gennaio 2026: Amnesia Milano si ripresenta al suo pubblico fedele alle sue linee guida, grazie ad una visione ed una progettualità di ampio respiro, sempre abile nello scegliere ed alternare i dj in line-up, grazie a scelte che miscelano di volta in volta pesi massimi della console, giovani.
AMNESIA MILANO: IL PROGRAMMA DI GENNAIO; Fleur Shore all’Amnesia; 12Inch — Back to Vinyl at Spazio Diaz, Milan ? RA; Gennaio con VIP Lounge.
Amnesia Milano gennaio 2026: Fleur Shore, De Tuglie, Chris Stussy, Marco Faraone - Amnesia Milano gennaio 2026: Fleur Shore, De Tuglie, Chris Stussy, Marco Faraone. corrierenazionale.it
Amnesia Milano, gennaio 2026: tutti i suoi guest - Gennaio 2026: Amnesia Milano si ripresenta al suo pubblico fedele alle sue linee guida, grazie ad una visione ed una progettualità di ampio respiro ... vnews24.it
Fleur Shore, Zoig e Giulio Domi, musica elettronica - Sabato 10 gennaio 2026 la ventitreesima stagione dell' Amnesia Milano (via Gatto angolo viale Forlanini, Milano) prosegue all'insegna della musica elettronica ospitando Fleur Shore, Zoig e Giulio Domi ... mentelocale.it
Sabato 31 Gennaio, 2026 - dalle 23:30 alle 05:00 Amnesia Milano #Built for Sound Visione sonora, una vocazione ed una prospettiva internazionale, uno stile identitario ed immediatamente riconoscibile. Caratteristiche che accomunano Amnesia Milano e Ma - facebook.com facebook
