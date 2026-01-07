Amnesia Milano gennaio 2026 | tutti i suoi guest

A gennaio 2026, Amnesia Milano conferma il suo impegno nel proporre eventi di qualità, mantenendo una selezione accurata di DJ che alternano artisti affermati e giovani talenti. La venue si distingue per una programmazione equilibrata, volta a offrire un’esperienza musicale coerente con la propria identità. La continua attenzione alla qualità e alla varietà delle line-up riflette la volontà di mantenere alta la reputazione e di soddisfare il suo pubblico fedele.

Gennaio 2026: Amnesia Milano si ripresenta al suo pubblico fedele alle sue linee guida, grazie ad una visione ed una progettualità di ampio respiro

Sabato 10 gennaio 2026 la ventitreesima stagione dell' Amnesia Milano (via Gatto angolo viale Forlanini, Milano) prosegue all'insegna della musica elettronica ospitando Fleur Shore, Zoig e Giulio Domi

Sabato 31 Gennaio, 2026 - dalle 23:30 alle 05:00 Amnesia Milano #Built for Sound Visione sonora, una vocazione ed una prospettiva internazionale, uno stile identitario ed immediatamente riconoscibile. Caratteristiche che accomunano Amnesia Milano e Ma

