Ambra Angiolini smonta lo stereotipo su Mediaset | Niente droga eravamo controllati La Rai era diversa?

Ambra Angiolini chiarisce alcuni miti legati agli anni '90 a Mediaset, sottolineando il livello di controllo e affermando che non vi erano problemi di droga o comportamenti sbagliati. Durante un'intervista a Tintoria, l’attrice ha condiviso la sua esperienza, confrontandola con la percezione di altri ambienti come la Rai, offrendo una prospettiva più accurata sulla realtà di quel periodo.

