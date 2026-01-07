Ambra Angiolini smonta lo stereotipo su Mediaset | Niente droga eravamo controllati La Rai era diversa?
Ambra Angiolini chiarisce alcuni miti legati agli anni '90 a Mediaset, sottolineando il livello di controllo e affermando che non vi erano problemi di droga o comportamenti sbagliati. Durante un'intervista a Tintoria, l’attrice ha condiviso la sua esperienza, confrontandola con la percezione di altri ambienti come la Rai, offrendo una prospettiva più accurata sulla realtà di quel periodo.
Ambra Angiolini smonta i luoghi comuni su Mediaset anni '90 a Tintoria: "Eravamo super controllati". La rivelazione spiazza Daniele Tinti che la interrogava su droga e cocaina nell'emittente del Biscione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
