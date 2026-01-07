Amad è protagonista e organizza lo scontro con l’Egitto

Amad è stato scelto come protagonista e si occuperà di organizzare lo scontro tra Italia ed Egitto. La partita, valida per i quarti di finale della Coppa d’Africa, si presenta come un match importante, con la Costa d’Avorio che ha recentemente vinto 2-0 contro il Burkina Faso. Questa sfida rappresenta un momento chiave nel torneo, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

2026-01-06 23:08:00 Giorni caldissimi in redazione! La Costa d’Avorio ha organizzato un blockbuster dei quarti di finale della Coppa d’Africa contro l’Egitto con una comoda vittoria per 2-0 sul Burkina Faso. L’ala del Manchester United Amad Diallo ha segnato un gol e ne ha realizzato uno in un primo tempo dominante mentre gli Elefanti hanno raggiunto la vittoria a Marrakech. Quattro dei sette precedenti incontri tra le due squadre si erano conclusi con un pareggio, ma Amad non aveva voglia di prolungare quella sequenza. Ha guidato nel primo tentativo prima di impostare il secondo per Yan Diomande, con Bazoumana Toure che ne ha aggiunto un terzo più tardi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

