Altro che patto Usa-Europa infranto La Merkel spiava persino Obama

Negli ultimi tempi, si è discusso molto sulla presunta crisi tra Stati Uniti e Europa. Tuttavia, recenti rivelazioni hanno evidenziato come anche figure di rilievo europee abbiano svolto attività di sorveglianza su leader internazionali. In particolare, è emerso che Angela Merkel avrebbe spiato persino l’allora presidente Obama, mettendo in discussione alcune convinzioni sulla coesione tra alleati occidentali.

Per chi, da qualche mese, si sta stracciando le vesti per la presunta rottura del patto atlantico a opera degli Usa, ieri è arrivata una brutta notizia. Mentre era noto che da Washington hanno spiato per anni la Cancelliera Angela Merkel, la novità è che i tedeschi hanno fatto altrettanto con il presidente Barack Obama. E la Cancelliera, che aveva avuto modo di lamentarsi pubblicamente con Obama per il trattamento subito («spiare tra amici non funziona»), ne era perfettamente al corrente, seppur non dall'inizio dell'attività. Un libro scritto dall'ex vicedirettore di Die Zeit rivela le «acquisizioni accidentali» dei servizi tedeschi: «La Cancelliera sapeva».

