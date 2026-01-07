Nel caso Garlasco, si aggiungono due nuovi indagati, come annunciato a Mattino Cinque. L’attenzione si concentra sull’omicidio di Chiara Poggi, un episodio che ha segnato profondamente la comunità. Le immagini della villetta e l’atmosfera tesa dello studio evidenziano la complessità delle indagini in corso. Restano da chiarire i dettagli e le implicazioni di questa svolta investigativa.

La luce fredda dello studio tv, le immagini della villetta di Garlasco che scorrono sullo schermo e un silenzio sospeso subito dopo una frase. Così, nella puntata del 7 gennaio di Mattino Cinque, il caso dell’omicidio di Chiara Poggi è tornato al centro dell’attenzione nazionale, con una dichiarazione che potrebbe aprire nuovi scenari nelle indagini di Pavia. Al centro del confronto in diretta, la fase finale delle nuove verifiche che vedono coinvolto Andrea Sempio e che, secondo quanto emerso, sarebbero ormai prossime alla chiusura. Mentre la procura prepara le sue mosse, una frase pronunciata in studio dall’avvocato di Massimo Lovati, Fabrizio Gallo, ha sorpreso la conduttrice Federica Panicucci e tutti gli ospiti presenti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Altri due indagati” nel caso Garlasco: la rivelazione a Mattino Cinque sull’omicidio di Chiara Poggi

