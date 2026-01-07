Altri due indagati Garlasco la rivelazione dell’avvocato di Lovati a Mattino Cinque

Durante la puntata di Mattino Cinque del 7 gennaio, è stata fatta una nuova rivelazione riguardante il caso Garlasco, con l'annuncio di altri due indagati. L'evento ha riacceso l'attenzione sull'indagine in corso, offrendo nuovi spunti di approfondimento e aggiornamenti sui risvolti giudiziari. La vicenda continua a essere al centro dell'interesse pubblico, mantenendo alta l'attenzione sulla fase investigativa in atto.

La puntata di Mattino Cinque del 7 gennaio ha riportato il caso Garlasco al centro dell’attenzione con una rivelazione del tutto inaspettata, avvenuta nel corso della diretta. A breve come noto, dovrebbe avvenire la chiusura delle nuove indagini, che vedono coinvolto Andrea Sempio. C’è molta attesa per capire quello che deciderà la procura di Pavia. A questo proposito, durante un approfondimento dedicato alle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, nello studio tv di Mattino Cinque è arrivato un annuncio che ha sorpreso sia la conduttrice, Federica Panicucci, che gli ospiti presenti per il dibattito. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

