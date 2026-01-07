Altolà di Giorgi | Non voteremo solo nomi e cognomi

Giorgi di Altolà sottolinea l'importanza di un impegno consapevole nel voto, evidenziando che le scelte non devono basarsi solo su nomi e cognomi. La sua attenzione si rivolge alla comunità di Arezzo, alla gestione municipale e alle dinamiche politiche che influenzano il territorio. Con passione e responsabilità, si impegna a promuovere una partecipazione più consapevole e informata, al servizio della città e dei suoi cittadini.

