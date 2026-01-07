Altolà di Giorgi | Non voteremo solo nomi e cognomi
Giorgi di Altolà sottolinea l'importanza di un impegno consapevole nel voto, evidenziando che le scelte non devono basarsi solo su nomi e cognomi. La sua attenzione si rivolge alla comunità di Arezzo, alla gestione municipale e alle dinamiche politiche che influenzano il territorio. Con passione e responsabilità, si impegna a promuovere una partecipazione più consapevole e informata, al servizio della città e dei suoi cittadini.
Giorgi * Scrivo di Arezzo, della sua municipalità, del governo e della comunità. È una sollecitudine, è una passione, per la città, per la politica. Avverto una sensibilità nuova che tende a escludere clausure promozionali, sento nell’aria aretina voglia di cambiamento, di uscita dalle solite trasversalità coatte. L’ultimo decennio ha favorito l’individualismo a scapito della comunità. Il microcosmo dell’Amministrazione ha distanziato il Comune dalla cittadinanza, Arezzo vive ora il provincialismo della giostra dei nomi e cognomi, tutte persone specchiate ma Arezzo ha bisogno di un progetto, di una proposta di sviluppo e il Centrosinistra non voterà solo un nome e un cognome. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Fedez e il rapporto segreto con Salvini, il gesto quotidiano dopo il tumore e la delusione su «chi ti scrive solo quando gli servi». Fa nomi e cognomi
Leggi anche: La "lista stupri" con i nomi e cognomi delle studentesse nel bagno del liceo
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.