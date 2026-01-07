Allo smistamento delle lettere spunta una busta con 730 euro | restituiti
Durante le operazioni di smistamento delle lettere a Padova, un addetto di Poste Italiane ha rinvenuto, tra la corrispondenza, una busta contenente 730 euro. L'episodio si è verificato pochi giorni prima di Natale, nell’ambito delle consuete attività di gestione della posta. La scoperta ha portato alla restituzione dell'importo al legittimo proprietario, evidenziando l’efficienza e l’attenzione del personale nelle operazioni quotidiane.
Qualche giorno prima di Natale, durante le intense operazioni di lavorazione della corrispondenza che contraddistinguono questa parte dell’anno, nel centro di smistamento di Padova un addetto di Poste Italiane ha trovato, tra le lettere recuperate dalla vuotatura delle cassette di impostazione. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Leggi anche: Assunzioni Poste Italiane 2025: lavoro per addetto allo smistamento
Leggi anche: Pensioni 2026, ecco gli aumenti reali in busta paga e quando verranno erogati: dai 3 euro delle minime ai 17 euro degli assegni medi. Le tabelle con gli importi netti
Letterine a Babbo Natale, dal centro smistamento Poste di Sesto Fiorentino: ‘Buste sempre più fantasiose’. Ecco i desideri dei bambini - Anche in Toscana durante le feste natalizie, sono sempre più numerosi i bambini che decidono di affidare desideri e speranze ai portalettere di Poste Italiane della regione. 055firenze.it
"Migliaia di lettere. Dentro ogni busta ci sono sogni e amore" - Carta, penna, qualche piccolo desiderio e quel compromesso sull’esistenza di Babbo Natale che si risolve grazie a un mare di immaginazione. lanazione.it
Ogni dicembre migliaia di lettere – con destinazione Finlandia – finiscono al centro di smistamento di Sesto Fiorentino. Il nostro tour tra i desideri dei piccoli con i tecnici di Poste Italiane - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.