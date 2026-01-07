Allo smistamento delle lettere spunta una busta con 730 euro | restituiti

Durante le operazioni di smistamento delle lettere a Padova, un addetto di Poste Italiane ha rinvenuto, tra la corrispondenza, una busta contenente 730 euro. L'episodio si è verificato pochi giorni prima di Natale, nell’ambito delle consuete attività di gestione della posta. La scoperta ha portato alla restituzione dell'importo al legittimo proprietario, evidenziando l’efficienza e l’attenzione del personale nelle operazioni quotidiane.

