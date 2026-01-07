All’Isolotto trionfa la Befana di corsa

L’Isolotto ha ospitato la 51ª edizione della Maratonina della Befana, un evento tradizionale nel calendario podistico fiorentino. Questa manifestazione, che coinvolge appassionati di corsa di diverse età, rappresenta un momento importante per la comunità locale, offrendo un’occasione di sport e aggregazione. La gara si conferma come uno degli appuntamenti più consolidati e apprezzati nel panorama sportivo di Firenze.

L’Isolotto ha celebrato la 51esima edizione della Maratonina della Befana, che si conferma ancora una volta uno degli appuntamenti più sentiti del panorama podistico fiorentino. Una giornata resa ancor più significativa da condizioni meteo tutt’altro che favorevoli, con pioggia insistente e persino un accenno di nevischio, che però non hanno minimamente scalfito l’entusiasmo e la voglia di esserci dei podisti. Il successo dell’evento è andato ben oltre le più rosee previsioni e a sottolinearlo è la grande soddisfazione del presidente della Up Isolotto, che ha voluto rimarcare l’enorme lavoro svolto dietro le quinte: ben 85 soci impegnati nell’organizzazione, con particolare attenzione alla sicurezza lungo il percorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

