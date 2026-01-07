Allerta rossa per piogge ed esondazioni | interventi in tutto il Lazio

L’allerta rossa per piogge intense ed esondazioni interessa il Lazio, con interventi di emergenza da parte della Protezione Civile. Oltre 250 operatori sono stati impegnati nelle operazioni di soccorso e messa in sicurezza nelle zone più colpite, in particolare nei bacini del Liri e dell’Aniene. La situazione richiede attenzione e collaborazione per garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela del territorio.

Roma, 7 gennaio 2026 – Oltre 250 donne e uomini della Protezione Civile regionale sono stati impegnati, nella giornata di martedì 6 gennaio, nelle operazioni di soccorso e messa in sicurezza nelle aree del Lazio colpite dalle forti precipitazioni e dalle esondazioni dei corsi d'acqua, in particolare nei bacini del Liri e dell'Aniene, interessati da un livello di allerta rossa. Maltempo, salvata una persona ad Aprilia. A darne notizia è stato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, che in un messaggio pubblicato sui social ha sottolineato l'impegno dei volontari, operativi da Roma a Genzano e Aprilia.

