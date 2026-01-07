Allerta rossa per piogge ed esondazioni | interventi in tutto il Lazio
L’allerta rossa per piogge intense ed esondazioni interessa il Lazio, con interventi di emergenza da parte della Protezione Civile. Oltre 250 operatori sono stati impegnati nelle operazioni di soccorso e messa in sicurezza nelle zone più colpite, in particolare nei bacini del Liri e dell’Aniene. La situazione richiede attenzione e collaborazione per garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela del territorio.
Roma, 7 gennaio 2026 – Oltre 250 donne e uomini della Protezione Civile regionale sono stati impegnati, nella giornata di martedì 6 gennaio, nelle operazioni di soccorso e messa in sicurezza nelle aree del Lazio colpite dalle forti precipitazioni e dalle esondazioni dei corsi d’acqua, in particolare nei bacini del Liri e dell’Aniene, interessati da un livello di allerta rossa. Maltempo, salvata una persona ad Aprilia. A darne notizia è stato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, che in un messaggio pubblicato sui social ha sottolineato l’impegno dei volontari, operativi da Roma a Genzano e Aprilia. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Leggi anche: Maltempo in Friuli-Venezia Giulia: piogge intense, allagamenti ed esondazioni tra Udine e Gorizia
Leggi anche: Allerta meteo in Emilia-Romagna: allerta rossa per fiumi, vento e piogge intense
Pioggia a Roma, allerta rossa per l'Aniene: il fiume esondato in più punti, famiglie evacuate, chiusa la Tiburtina. Ciacciarelli (Regione): «Restate a casa». Le zone a rischio, le precauzioni; Maltempo, esondato l'Aniene a Roma. Disagi per neve nel Fiorentino; Sito Istituzionale | Allerta Aniene: informativa della Protezione Civile; Maltempo, esonda il fiume Aniene a Roma. Chiusure e code sulla A1 per la neve, 400 mezzi in azione.
Maltempo Emilia-Romagna, il Natale di allerta rossa e paura ma le piene dei fiumi passano senza esondazioni nei Comuni evacuati - Le evacuazioni in provincia di Bologna e Ravenna per precauzione ma torrenti e fiumi restano negli argini. corrieredibologna.corriere.it
Allerta rossa per i fiumi nel Bolognese. L'Idice sorvegliato speciale - Natale con l'allerta rossa per i fiumi della pianura bolognese. ansa.it
Allerta Esondazioni: Evacuazioni Necessarie in Emilia-Romagna per Rischio Fiumi Inesauribili - Romagna: evacuazioni necessarie a causa di fiumi che superano i livelli di allerta. notizie.it
Pioggia a Roma, allerta rossa per l'Aniene: il fiume esondato in più punti, famiglie evacuate, chiusa la Tiburtina. La Regione: restate a casa L'articolo di Valeria Costantini al link in bio Maltempo, Roma, Aniene, Ponte Mammolo - facebook.com facebook
Allerta Meteo - È allerta rossa nei municipi III, IV, V e VI e in tutta la Valle dell'Aniene. Evitare di circolare in prossimità dell'Aniene e degli affluenti. Non è stata diramata attualmente nessuna ordinanza per la chiusura delle scuole. Seguiranno aggio x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.