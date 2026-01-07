Allerta meteo su Napoli le chiusure previste in città per il maltempo

A Napoli, si segnala un'allerta meteo di colore giallo valida fino alle 20, emessa dalla Protezione Civile regionale per condizioni meteorologiche avverse. In conseguenza di questa comunicazione, sono previste alcune chiusure e precauzioni nelle attività cittadine. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti ufficiali per eventuali ulteriori indicazioni o modifiche alla situazione.

A seguito dell’avviso di allerta meteo di colore “giallo” emanato dalla Protezione Civile regionale per fenomeni meteorologici avversi, valido fino alle 20.00 di oggi mercoledì 7 gennaio, il Comune di Napoli rende noto che resteranno chiusi, per tutta la durata dell'allerta, i parchi cittadini. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Allerta meteo su Napoli, le chiusure previste in città per il maltempo Leggi anche: Allerta meteo su Napoli, le chiusure previste in città per il maltempo Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Allerta meteo su Napoli, le chiusure previste in città per il maltempo; Maltempo a Frosinone, scuole chiuse mercoledì 7 gennaio 2026: stop anche a parchi e cimitero; Maltempo a Roma, allagamenti, alberi caduti e disagi: la cronaca di una lunga giornata di pioggia; 7 Gennaio in classe, neve permettendo: molte scuole chiuse in Emilia Romagna, Toscana, a Trieste e non solo. Allerta meteo su Napoli, le chiusure previste in città il 24 dicembre - Le decisioni del Comune in virtù dell'avviso di allerta emanato dalla Protezione civile regionale ... napolitoday.it Oggi è allerta meteo gialla, quali sono i divieti imposti a Napoli fino alle 15 - Allerta meteo gialla a Napoli dalle 15:00 del 4 gennaio alle 15:00 del 5 gennaio 2026. internapoli.it

Allerta meteo su Napoli, le chiusure previste in città per il maltempo - Le decisioni del Comune in virtù dell'avviso di allerta emanato dalla Protezione civile regionale ... napolitoday.it

: ` L'avviso regionale di allerta meteo prevede per la (che comprende , , , ) i - facebook.com facebook

+++ ALLERTA #METEO, DOMANI SCUOLE CHIUSE IN MOLTI COMUNI | ELENCO AGGIORNATO LIVE x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.