Allerta ghiaccio e sicurezza stradale | gestiti 91 interventi dalla Provincia di Pisa spesi 80mila euro

In risposta all’allerta ghiaccio in Toscana, la Provincia di Pisa ha avviato una serie di interventi per garantire la sicurezza stradale. Finora, sono stati gestiti 91 interventi utilizzando circa 80.000 euro, con mezzi spalaneve e spargisale operativi sin dalle prime ore di martedì 6 gennaio. La situazione richiede attenzione e collaborazione per prevenire incidenti e mantenere il transito sicuro su tutte le strade provinciali.

In questi giorni di allerta ghiaccio su tutto il territorio regionale toscano, è attiva anche la Provincia di Pisa, che si è attivata già dalle prime ore di martedì 6 gennaio, con i mezzi spalaneve e spargisale, in azione su tutte le strade provinciali. Al pari, si sono mossi gli agenti della.

