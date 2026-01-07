Allegri stabilisce la quota Scudetto e tira dentro anche la Juve | Bisogna fare 50 punti e può farli

Nella conferenza stampa alla vigilia di Milan-Genoa, l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha commentato la corsa allo Scudetto, stimando che la quota per vincere il campionato si aggirerà tra gli 86 e gli 88 punti. Allegri ha sottolineato l’importanza di raggiungere almeno 50 punti per essere competitivi, affermando che la Juventus ha la capacità di raggiungere questo obiettivo e restare in corsa per il titolo.

Milan, Allegri punge Leao: “A sinistra si addormenta”. E sulla quota scudetto… - Prosegue l'analisi: "Nel primo tempo abbiamo preso tre tiri in un minuto, poi è passato stando ordinati. tuttosport.com

Milan, Allegri: “Vogliamo giocare la Champions. La quota scudetto è tra 82 e 84 punti” - Dopo il pareggio nell’ultima di campionato contro il Sassuolo e la sconfitta in Supercoppa contro il Napoli, Il Milan di Massimiliano Allegri ritrova la vittoria con un netto 3- gianlucadimarzio.com

