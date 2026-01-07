Allegri show in conferenza | Sarò tedoforo a Milano-Cortina Poi annuncia la quota scudetto e propone di anticipare l’orario delle partite

Durante la conferenza stampa prima della partita contro il Milan, Massimiliano Allegri ha annunciato che sarà il tedoforo a Milano-Cortina e ha condiviso la sua proposta di anticipare gli orari delle partite. Ha inoltre rivelato di aver chiesto ai giovani di rendere più semplice il suo lavoro, scherzando sulla necessità di vedere più gol al primo tiro. Un intervento che ha attirato l’attenzione per la sua spontaneità e chiarezza.

"Ai ragazzi ho chiesto di farmi soffrire di meno e di far gol al primo tiro (ride, ndr)". L'ultima conferenza stampa di Massimiliano Allegri – quella prima di Milan – Genoa – è stato uno show. Non è una novità, visto che il tecnico rossonero ha negli anni abituato tutti a uscite "da titolo". L'allenatore ha parlato di quota Champions e quota scudetto, di orari delle partite da modificare, del suo stile di gioco. E perfino di Olimpiadi invernali. Allegri infatti sarà anche tedoforo a Milano – Cortina 2026: "Contento di esserlo, sarà un'emozione e un'esperienza meravigliosa. Ringrazio il Coni per questo".

