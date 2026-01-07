Allegri rivela su Modric | Quando sbaglia un passaggio si arrabbia A Cagliari …

Nella conferenza stampa alla vigilia di Milan-Genoa, l’allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha condiviso alcune riflessioni su Luka Modric, sottolineando come il centrocampista croato, pur professionale, si arrabbi quando commette errori, anche in incontri come quello contro il Cagliari. Le parole di Allegri offrono uno sguardo sulla personalità e l’approccio del giocatore, elementi fondamentali per la squadra in vista della prossima partita.

Verso Milan-Genoa, l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia. Le parole di Luka Modric dall'estratto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

