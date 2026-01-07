Allegri fissa la quota scudetto | Inter? Servono 86-88 punti

Alla vigilia della partita contro il Genoa, Massimiliano Allegri ha affrontato il tema della lotta scudetto, indicando in 86-88 punti il traguardo necessario per concorrere al titolo. L’allenatore della Juventus ha analizzato la situazione, sottolineando l’importanza di mantenere concentrazione e determinazione, senza fare calcoli affrettati. Un’analisi concreta e puntuale, che riflette l’obiettivo di competere fino alla fine del campionato.

Alla vigilia della sfida contro il Genoa, Massimiliano Allegri entra nel tema scudetto e fissa numeri e confini della corsa, senza sconti per nessuno. Sulla Juventus: "La Juventus ha finito le partite del girone d'andata. La quota scudetto credo sia 86-88 punti, a seconda di come verrà chiuso il girone. Per arrivarci, chi è a 36 deve fare 50 punti nel ritorno: la Juve è una squadra forte e può farli. Con Spalletti ha avuto un'inversione di risultati e prestazioni." Poi il focus sul Milan e sull'obiettivo minimo: "Noi dobbiamo pensare a noi stessi: arrivare a marzo tra le prime quattro o attaccati.

