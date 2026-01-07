Alla vigilia della partita contro il Genoa, l’allenatore Massimiliano Allegri ha commentato le prestazioni di Luka Modri? e Ruben Loftus-Cheek nel centrocampo del Milan. Se da un lato ha espresso apprezzamento per il contributo di Modri?, dall’altro ha sottolineato la necessità per Loftus-Cheek di trovare più spesso la via del gol, evidenziando l’importanza di un maggiore impatto offensivo da parte dei due giocatori.

Alla vigilia della sfida contro il Genoa, Massimiliano Allegri accende i riflettori su due uomini chiave del centrocampo rossonero: Luka Modri? e Ruben Loftus-Cheek. Sul croato, il tecnico va oltre l’aspetto tecnico e insiste sul valore umano: “Modric non è una sorpresa tecnica, ma è la passione che ha nel lavoro che fa e soprattutto l’umiltà con cui si presenta al campo. Mi fa ridere che quando sbaglia un passaggio si arrabbia con sé stesso e chiede scusa: è un ottimo esempio per i più giovani. Non sono le qualità tecniche, quelle madre natura gliele ha date, ma è la passione e l’amore per lo sport che fanno la differenza. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Allegri esalta Modri? e avvisa Loftus-Cheek: “Servono più gol”

Leggi anche: Ambrosini chiaro su Loftus-Cheek: “Non lo cederei mai perché a questo Milan servono i suoi gol”

Leggi anche: Milan, gli altri “attaccanti“ di Allegri. Rabiot e Loftus: servono i vostri gol

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Modric esalta l'ex Juve Allegri: Grandissimo, sa di calcio come pochi.

#Milan letale al primo tiro: ecco il dato che esalta il cinismo di #Allegri #SerieA #SempreMilan x.com

#Allegri e il rebus tattico L'allenatore non sembra intenzionato a rinunciare alla solidità del 3-5-2 ma una fetta della tifoseria spinge per un ritorno al 4-3-3, convinta che una difesa a quattro e un tridente offensivo possano esaltare maggiormente le qualità - facebook.com facebook